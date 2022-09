Serie A: Totti su Ilary Blasi: “Non tradirla prima” (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 11:52:46 Il web è in trepidazione: FFrancesco Totti ha parlato della sua rottura con Ilary Blasi e della sua storia d’amore con Noemi Bocchi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L’ex capitano della Roma ha assicurato di non essere stato il primo a tradire. “Non è vero che sono stato il primo a tradire. Ho detto che non avrei parlato e non l’ho fatto, ma ho letto troppe bufale in queste settimane. Alcuni hanno persino fatto soffrire i miei figli“. Inoltre, ha assicurato che non rilascerà più dichiarazioni a tutela dei suoi figli. La crisi è iniziata nella primavera dello scorso anno, secondo l’ex calciatore italiano: “La vera crisi è scoppiata tra marzo e aprile dello scorso anno. Ma ha sofferto a lungo. Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare e poi è ... Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 11:52:46 Il web è in trepidazione: FFrancescoha parlato della sua rottura cone della sua storia d’amore con Noemi Bocchi in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L’ex capitano della Roma ha assicurato di non essere stato il primo a tradire. “Non è vero che sono stato il primo a tradire. Ho detto che non avrei parlato e non l’ho fatto, ma ho letto troppe bufale in queste settimane. Alcuni hanno persino fatto soffrire i miei figli“. Inoltre, ha assicurato che non rilascerà più dichiarazioni a tutela dei suoi figli. La crisi è iniziata nellavera dello scorso anno, secondo l’ex calciatore italiano: “La vera crisi è scoppiata tra marzo e aprile dello scorso anno. Ma ha sofferto a lungo. Ho vissuto un periodo difficile,perché ho smesso di giocare e poi è ...

