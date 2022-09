SERIE A SESTA GIORNATA, LAZIO-VERONA, SARRI CONTRO TUTTI (Di domenica 11 settembre 2022) La LAZIO, dopo l’ottimo debutto in Europa League vinto per 4-2 CONTRO il Feyenoord, ospita in casa il VERONA nella partita valevole per la SESTA GIORNATA di SERIE A. La squadra di Maurizio SARRI, nelle ultime due partite di SERIE A, ha perso cinque punti da situazioni di vantaggio, pareggiando 1-1 CONTRO la Sampdoria e perdendo 2-1 CONTRO il Napoli. Proprio nell’ultima partita giocata all’Olimpico, CONTRO il Napoli, non sono mancate le lamentele da parte della LAZIO, a causa di un possibile fallo da rigore causato da Mario Rui nei confronti del terzino dei padroni di casa, Manuel Lazzari; l’allenatore della LAZIO, al termine della partita, riferendosi all’arbitraggio, ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 11 settembre 2022) La, dopo l’ottimo debutto in Europa League vinto per 4-2il Feyenoord, ospita in casa ilnella partita valevole per ladiA. La squadra di Maurizio, nelle ultime due partite diA, ha perso cinque punti da situazioni di vantaggio, pareggiando 1-1la Sampdoria e perdendo 2-1il Napoli. Proprio nell’ultima partita giocata all’Olimpico,il Napoli, non sono mancate le lamentele da parte della, a causa di un possibile fallo da rigore causato da Mario Rui nei confronti del terzino dei padroni di casa, Manuel Lazzari; l’allenatore della, al termine della partita, riferendosi all’arbitraggio, ...

