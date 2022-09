Serie A, sesta giornata: il sabato sorride alle big italiane (Di domenica 11 settembre 2022) Il sabato della Serie A ha prodotto tre vittorie dai campi del tris di big italiane impegnate negli anticipi della sesta giornata di campionato. Milan, Inter e Napoli hanno rispettato, seppur faticando, i pronostici iniziali battendo rispettivamente Sampdoria, Torino e Spezia in tre match che si sono rivelati complicatissimi per Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Spavento passato, però, per i tre tecnici che hanno portato a casa tre punti importantissimi per la classifica dopo le fatiche profuse in Champions League. Ecco cosa è successo nelle gare di ieri. Serie A: vincono Milan, Inter e Napoli (Credit foto – Pagina Facebook Dal Napoli Soccer ai tempi nostri)Il sabato di campionato è iniziato ieri pomeriggio al Maradona di Napoli. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) IldellaA ha prodotto tre vittorie dai campi del tris di bigimpegnate negli anticipi delladi campionato. Milan, Inter e Napoli hanno rispettato, seppur faticando, i pronostici iniziali battendo rispettivamente Sampdoria, Torino e Spezia in tre match che si sono rivelati complicatissimi per Stefano Pioli, Simone Inzaghi e Luciano Sptti. Spavento passato, però, per i tre tecnici che hanno portato a casa tre punti importantissimi per la classifica dopo le fatiche profuse in Champions League. Ecco cosa è successo nelle gare di ieri.A: vincono Milan, Inter e Napoli (Credit foto – Pagina Facebook Dal Napoli Soccer ai tempi nostri)Ildi campionato è iniziato ieri pomeriggio al Maradona di Napoli. ...

