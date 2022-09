Serie A, la Lazio stende il Verona: Immobile e Luis Alberto a segno (Di domenica 11 settembre 2022) Roma – La Lazio si impone 2-0 sull’Hellas Verona all’Olimpico, grazie alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto, torna al successo dopo il ko con il Napoli e sale a 11 punti in classifica, scavalcando la Roma, impegnata domani a Empoli. Il Verona nonostante la buona gara resta ferma a 5 punti. Maurizio Sarri dopo il successo con il Feyenoord in Europa League si affida al tridente composto da Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile e con Basic preferito a Luis Alberto. Mentre Gabriele Cioffi schiera Lazovic e Lasagna alle spalle di Henry, unico terminale offensivo. Le due squadre iniziano la sfida senza scoprirsi e la prima occasione per la Lazio arriva al 27? con Basic che lascia partire un siluro di sinistro che Montipò ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 11 settembre 2022) Roma – Lasi impone 2-0 sull’Hellasall’Olimpico, grazie alle reti di Ciro, torna al successo dopo il ko con il Napoli e sale a 11 punti in classifica, scavalcando la Roma, impegnata domani a Empoli. Ilnonostante la buona gara resta ferma a 5 punti. Maurizio Sarri dopo il successo con il Feyenoord in Europa League si affida al tridente composto da Felipe Anderson, Zaccagni ee con Basic preferito a. Mentre Gabriele Cioffi schiera Lazovic e Lasagna alle spalle di Henry, unico terminale offensivo. Le due squadre iniziano la sfida senza scoprirsi e la prima occasione per laarriva al 27? con Basic che lascia partire un siluro di sinistro che Montipò ...

