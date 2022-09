(Di domenica 11 settembre 2022) Nella prima stagione alla Roma Joséera riuscito ad ottenere la più bassa incidenza di guaiultimi anni. Rispetto all’ultima annata di Fonseca erano calati del 50%. Ne scrive l’edizione odierna del Messaggero che tesse le lodi del tecnico portoghese: “il dato eccezionale – scrive – è stato ottenuto grazie all’attenzione maniacale per le statistiche individuali dei calciatori e agli allenamenti pensati proprio per prevenire incidenti spiacevoli”. Eppure, sebbenenon sia cambiato nulla nell’approccio al lavoro, la Roma ha collezionato già tre stop: Zalewski, Kumbulla, El Shaarawy. Che non sia un periodo felice per l’infermeria giallorossa e? confermato dai ko traumatici di Darboe (lesione al crociato), Wijnaldum (frattura della tibia), Zaniolo ...

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Dopo le due tragiche guerre mondiali sembrava che il mondo avesse imparato ad incamminarsi progressivamen… - ceciliasala : ostentare la controffensiva in anticipo sembrava una mossa controproducente tanto che a un certo punto abbiamo comi… - mara_carfagna : Costruire il terzo polo sembrava una follia. Oggi esiste ed è la casa di tutti coloro che credono nella politica e… - ainola6868 : RT @IlMici8: Che bel rientro dalle vacanze trovare la fattura del pellet a 10,77 euro al sacco (quando l’anno scorso sembrava un eresia pag… - napolista : Roma, sembrava che #Mourinho avesse risolto il problema degli infortuni muscolari invece quest’anno sono già tre S… -

Sky Sport

'Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo', è sostanzialmente la decisione di Ilary,resta in silenzio mentre tutto il mondola circonda continua a parlare di quella...Eppure, sono piccoli passi verso una pacificazionesolo qualche giorno faimpossibile. Forse l'ultimo desiderio di Granny (nonna Elisabetta) Meghan temeva l'accoglienza dei sudditi. ... Us Open, oggi la finale Ruud-Alcaraz: una sfida che vale doppio Via di qua che se non inizio subito mi salta anche la lezione di Pilates», e ci ha accompagnato verso il solito ripostiglio dove ci reclude per muoversi comodamente in casa. Al fine di sembrare ...(ANSA) - LONDRA, 11 SET - Ruba la scena alla stessa proclamazione formale di re Carlo III, su diversi giornali britannici, l'immagine della ...