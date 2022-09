Selvaggia Lucarelli si schiera contro Totti | Intervista su Ilary Blasi è volgare | tono vittimistico da eroe

(Di domenica 11 settembre 2022), nota blogger e giornalista, si è espressa su Instagram in merito all'di Francescoal Corriere della Sera. Questo un estratto delle sue parole: “(…)...

stanzaselvaggia : Avvocata Woo non è solo Woo. È molto altro. È la società coreana, con la sua forza e le sue contraddizioni, raccont… - enpaonlus : Gattino scappa salendo su un furgone a Bari: l'appello di Selvaggia Lucarelli per trovarlo ??@stanzaselvaggia? ?… - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: Selvaggia #Lucarelli si schiera contro #Totti: 'Intervista su #IlaryBlasi è volgare, tono vittimistico da eroe...' https… - Pall_Gonfiato : Selvaggia #Lucarelli si schiera contro #Totti: 'Intervista su #IlaryBlasi è volgare, tono vittimistico da eroe...' - wirko94 : Roman Pastore ha replicato a Selvaggia Lucarelli che l'aveva accusato di avere preso i rolex di Totti. Siamo un Paese fantastico -

non poteva non dire la sua sull'intervista rilasciata da Francesco Totti a Il Corriere sul suo divorzio da Ilary Blasi, ma la sorpresa è arrivata tra i commenti ricevuti, quello di ...Tra questi, che ha scritto una dura filippica sui social network nei confronti di Francesco Totti. A commentare pure Gabriele Muccino , che ha raccontato la sua personale ...Selvaggia Lucarelli e Gabriele Muccino contro i consiglieri di Totti, la sconvolgente intervista non è farina del suo saccoSta facendo chiacchierare l'intervista del Pupone e il famoso regista ha voluto raccontare la sua personale testimonianza ...