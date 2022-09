Secret Invasion: il primo trailer della serie Marvel (Di domenica 11 settembre 2022) Marvel e Disney+ hanno condiviso il primo trailer della serie Secret Invasion, con star Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn. Secret Invasion è una delle serie Marvel in arrivo nel 2023 e Disney e Marvel hanno condiviso il primo trailer del progetto che mostrerà un nuovo lato di Nick Fury mentre affronta una terribile minaccia. Nel video, infatti, si può vedere l'iconico personaggio del MCU e anche il ritorno di altri volti molti amati dell'universo tratto dai fumetti. Secret Invasion, secondo le dichiarazioni dei presenti, si potrà vedere Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, che sta evitando la Terra, come ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022)e Disney+ hanno condiviso il, con star Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn.è una dellein arrivo nel 2023 e Disney ehanno condiviso ildel progetto che mostrerà un nuovo lato di Nick Fury mentre affronta una terribile minaccia. Nel video, infatti, si può vedere l'iconico personaggio del MCU e anche il ritorno di altri volti molti amati dell'universo tratto dai fumetti., secondo le dichiarazioni dei presenti, si potrà vedere Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, che sta evitando la Terra, come ...

aandramatei : @appointedluke POI TRAILER DI SECRET INVASION C’È ANCHE EMILIA CLARKE HELLO?????? QUESTA SPUNTA COSI A CAZZO OK IO MORTA - rosati_luca : #Marvel ha condiviso il primo trailer di Secret Invasion in cui si mostrano le prime sequenze della serie che debut… - ginconlacrime : Ho la sensazione che in Secret Invasion ci sarà l'ultima apparizione di Fury e passerà il suo incarico a qualcun al… - amitylovebot_ : se in secret invasion non accennano a Teddy mi incazzo - heartmarils : ma la marvel ha fatto uscire solo i trailer di secret invasion e werewolves by night ??? boh mi aspettavo molto di… -