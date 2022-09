Scuola, ritorno in aula per 166mila liguri: in cinque anni persi 5.816 studenti (Di domenica 11 settembre 2022) Il calo demografico riduce i numeri della popolazione scolastica. Il governatore Toti: “Senza mascherine rivedremo i sorrisi” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 settembre 2022) Il calo demografico riduce i numeri della popolazione scolastica. Il governatore Toti: “Senza mascherine rivedremo i sorrisi”

