Scuola, anno nuovo vecchi problemi, Cida: 'Puntiamo sull'innovazione' (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai ci siamo, domani mattina riparte ufficialmente il nuovo anno scolastico . Sarà così nelle prime regioni che hanno indicato il 12 settembre come inizio delle lezioni e poi, a seguire, in tutte le ... Leggi su leggo (Di domenica 11 settembre 2022) Ormai ci siamo, domani mattina riparte ufficialmente ilscolastico . Sarà così nelle prime regioni che hindicato il 12 settembre come inizio delle lezioni e poi, a seguire, in tutte le ...

ricpuglisi : E i mesi in DAD? E le mascherine obbligatorie per tutto lo scorso anno scolastico? Sperate che qualcuno si dime… - anto_galli4 : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - gabrimiao : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - Simone_Gpg : RT @Valenti63339244: ?? APPELLO URGENTE ?? Siamo alla ricerca in zona Perugia o limitrofi, una STUFA A LEGNA ed UNO ZAINO SCUOLA per una mam… - ccomplessata : @holystemezz il problema è che i miei lo fanno ogni anno dalla scuola dell’infanzia, ce io alle 8 sto con la faccia… -