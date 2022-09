Scongiurato incidente nucleare a Zaporizhzhia (Di domenica 11 settembre 2022) "È stata ripristinata una linea elettrica di riserva alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, fornendo all'impianto l'elettricità esterna necessaria per il raffreddamento del reattore e altre funzioni di... Leggi su europa.today (Di domenica 11 settembre 2022) "È stata ripristinata una linea elettrica di riserva alla centraleucraina di, fornendo all'impianto l'elettricità esterna necessaria per il raffreddamento del reattore e altre funzioni di...

telodogratis : Scongiurato incidente nucleare a Zaporizhzhia - occhio_notizie : L'uomo, a seguito di un incidente, aveva ricevuto le cure del caso ma non era contento delle stesse ed ha aggredito… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Grossi: 'Lasceremo i nostri esperti, va scongiurato l'incidente atomico'. Alt dei filorussi: 'Via sabato' - ilgiornale : Grossi: 'Lasceremo i nostri esperti, va scongiurato l'incidente atomico'. Alt dei filorussi: 'Via sabato' -

Incidente a Cantù: caos viabilità Dopo le prime cure sarebbe stato scongiurato il peggio: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Caos viabilità Nel luogo dell'incidente si sono precipitati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale ... Alassio, controlli dei Carabinieri la scorsa notte: quattro denunciati ... sequestrati nell'immediatezza dai militari; un'altra per aver causato un incidente stradale e ... L'immediato intervento della radiomobile ha scongiurato gravi conseguenze per il conducente e per gli ... PadovaOggi Dopo le prime cure sarebbe statoil peggio: nessuno sarebbe in pericolo di vita. Caos viabilità Nel luogo dell'si sono precipitati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale ...... sequestrati nell'immediatezza dai militari; un'altra per aver causato unstradale e ... L'immediato intervento della radiomobile hagravi conseguenze per il conducente e per gli ... Derby all'Euganeo: "blindata" la zona dello stadio per scongiurare incidenti