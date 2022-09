Sciopero del trasporto aereo | decine di voli cancellati domani in Italia

s_mendolia : RT @lulaz46: @lupovittorio42 Sono uscito dal Cile qualche giorno prima del Golpe organizzato da Kissinger e dalla CIA. Mi ricordo le file p… - CastellinoLuigi : RT @lulaz46: @lupovittorio42 Sono uscito dal Cile qualche giorno prima del Golpe organizzato da Kissinger e dalla CIA. Mi ricordo le file p… - Frankf1842 : RT @FonteUfficiale: E' iniziato uno sciopero del trasporto aereo in Italia che riguarda tutto il personale del settore e continuerà fino al… - FonteUfficiale : E' iniziato uno sciopero del trasporto aereo in Italia che riguarda tutto il personale del settore e continuerà fin… - DessiSelvaggia : RT @lulaz46: @lupovittorio42 Sono uscito dal Cile qualche giorno prima del Golpe organizzato da Kissinger e dalla CIA. Mi ricordo le file p… -

...e sulla Salaria code anche sulla Pontina tra Castel Romano e te lo mangi tutto in direzione...fino al 28 settembre fine possibili disagi per quanto riguarda il trasporto aereo per uno...I primi candidati, tuttiPd, che hanno aderito allodella FAME a staffetta, per un giorno intero, sono Gaetano Cutrufo e Antonio Nicita di Siracusa, Fabio Venezia e Stefania Marino di ...Venerdì 16 settembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore indetto dal sindacato FAST Slm Confsal. Questo coinvolgerà ...Lunedì mattina è iniziato uno sciopero del trasporto aereo in Italia che potrebbe comportare la cancellazione di numerosi voli. Lo sciopero riguarda tutto ...