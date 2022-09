Sciopero aerei | lunedì nero per gli italiani | info e orari

Leggi su quifinanza

(Di domenica 11 settembre 2022) Non si placa l’estate calda negli aeroporti, e non solo per le temperature record. Domani i viaggiatori dovranno essere pronti ai disagi, ritardi e cancellazioni di voli causati dallonazionale indetto dal sindacato del personale aeroportuale Cub trasporti. La mobilitazione generale è stata dichiarata dalla mezzanotte di12 settembre e durerà 24 ore, coinvolgendo diverse compagnie aeree.trasporto aereo,per gli: le ragioni della protesta Come spiega il sindacato sul suo sito, le ragioni della protesta riguardano il mancato rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2017, salari inadeguati all’aumento del costo della vita, gli accordi che consentono il lavoro precario e l’introduzione delle tre giornate non ...