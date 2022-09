Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino nel Pantheon di FdI? Meloni si decida, lui o Nordio. Non si possono scegliere insieme” (Di domenica 11 settembre 2022) “Dovremmo smetterla, bisognerebbe essere coerenti con le politiche che si applicano e con l’antimafia. Non è possibile utilizzare il nome di Paolo Borsellino e dall’altra parte avallare politiche che sono esattamente quelle contro cui lui si è sempre battuto”. Così l’ex procuratore Roberto Scarpinato, dal palco della Festa del Fatto Quotidiano durante il dibattito “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone, rispondendo a una domanda sull’inserimento da parte Giorgia Meloni di Paolo Borsellino tra i nomi del “Pantheon” di Fratelli d’Italia. “C’è una classe dirigente e tra questi FdI che ha indicato come ministro in pectore Nordio, che ha dichiarato che questa Costituzione non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) “Dovremmo smetterla, bisognerebbe essere coerenti con le politiche che si applicano e con l’antimafia. Non è possibile utilizzare il nome di Paoloe dall’altra parte avre politiche che sono esattamente quelle contro cui lui si è sempre battuto”. Così l’ex procuratore Roberto, dal palco delladelQuotidiano durante il dibattito “La restaurazione a 30 anni dalle stragi”, con Gianni Barbacetto e Giuseppe Pipitone, rispondendo a una domanda sull’inserimento da parte Giorgiadi Paolotra i nomi del “” di Fratelli d’Italia. “C’è una classe dirigente e tra questiche ha indicato come ministro in pectore, che ha dichiarato che questa Costituzione non ...

fattoquotidiano : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Il carcere in Italia non sarà mai civile fino a quando i colletti bianchi non com… - fattoquotidiano : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Costituzione oggi è la linea Maginot. Va difesa per dare un senso a chi si è fatt… - fattoquotidiano : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Se Berlusconi dovesse diventare presidente del Senato? Mi avvarrò dell’immunità p… - fattoquotidiano : Scarpinato alla Festa del Fatto: “Borsellino nel Pantheon di FdI? Meloni si decida, lui o Nordio. Non si possono sc… - Giancar70336148 : RT @Forever5Stelle: Scarpinato alla Festa del Fatto: “Se #Berlusconi dovesse diventare presidente del Senato? Mi avvarrò dell’immunità parl… -