SBK Magny Cours | Toprak | Penso che Rea volesse solo passare Bautista

(Di domenica 11 settembre 2022) Doppio successo perRazgatlioglu; il campione in carica si porta a casa SP Race e Gara 2 , in un week - end di gara in cui è stato il più veloce e nella quale è riuscito a ridurre lo svantaggio ...

Doppio successo per Toprak Razgatlioglu; il campione in carica si porta a casa SP Race e Gara 2 , in un week - end di gara in cui è stato il più veloce e nella quale è riuscito a ridurre lo svantaggio ...Domenica quasi da dimenticare per Alvaro Baustista , finito a terra nei primi giri di Gara 2 a causa di una sportellata di Rea , che è costata un long lap penalty al nordirlandese. Lo spagnolo vede ...Sul tracciato francese di Magny-Cours si è disputato il settimo appuntamento stagionale della Superbike che ha visto trionfare Alvaro Bautista in Gara 1, mentre sono caduti Jonathan Rea e Toprak Razga ...L’incidente tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea ha lasciato indubbiamente degli strascichi ed è partito il botta e risposta tra i due. Secondo il pilota Ducati, la manovra è stata intenzionale, ma il b ...