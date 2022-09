Sassuolo-Udinese 1-3, tris in rimonta e bianconeri volano (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Udinese vince 3-1 in rimona sul campo del Sassuolo nel match valido per la sesta giornata della Serie A. I friulani salgono a 13 punti, nelle zone altissime della classifica. Il Sassuolo resta invece fermo a 6 punti. I padroni di casa passano in vantaggio al 33? con Frattesi ma l’espulsione del neroverde Ruan al 43? della prima frazione cambia la gara. Nella ripresa i bianconeri si sono stabiliti nella metà campo avversaria scardinando la difesa del Sassuolo con Beto al 75?: Deulofeu serve Pereyra che dal fondo riesce a mettere un cross morbido in area, Beto da pochi passi deve soltanto schiacciarla di testa in rete. Il Sassuolo prova a reagire ma nel finale subisce ancora. Al 91? Samardzic dal limite fa partire un tiro rasoterra che infila Consigli per il 2-1. Il ... Leggi su funweek (Di domenica 11 settembre 2022) (Adnkronos) – L’vince 3-1 in rimona sul campo delnel match valido per la sesta giornata della Serie A. I friulani salgono a 13 punti, nelle zone altissime della classifica. Ilresta invece fermo a 6 punti. I padroni di casa passano in vantaggio al 33? con Frattesi ma l’espulsione del neroverde Ruan al 43? della prima frazione cambia la gara. Nella ripresa isi sono stabiliti nella metà campo avversaria scardinando la difesa delcon Beto al 75?: Deulofeu serve Pereyra che dal fondo riesce a mettere un cross morbido in area, Beto da pochi passi deve soltanto schiacciarla di testa in rete. Ilprova a reagire ma nel finale subisce ancora. Al 91? Samardzic dal limite fa partire un tiro rasoterra che infila Consigli per il 2-1. Il ...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Udinese 1-2, rete di Samardzic L. (UDI) - LeBombeDiVlad : ?? #Udinese, #Beto trascina i friulani alla quarta vittoria consecutiva ???L'intervista #LBDV #LeBombeDiVlad #News - PemadiumSports : FT: Sassuolo 1-3 Udinese. #SerieA #Sassuolo #Udinese - fisco24_info : Sassuolo-Udinese 1-3, tris in rimonta e bianconeri volano: (Adnkronos) - Friulani a quota 13 punti… -