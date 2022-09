Sassuolo Udinese 1-0 LIVE: fine primo tempo (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Udinese si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sassuolo Udinese 1-0 MOVIOLA 1? – Match iniziato! 8? Occasione Udinese – Pereyra sfonda per vie centrali e avvia l’azione dei bianconeri: pallone che poi arriva a Success, che tenta la conclusione, deviata all’ultimo dalla retroguardia neroverde. 10? Tiro di Lovric – Il centrocampista dei friulani sfrutta la sponda di Success e calcia di prima ma non trova la porta. 13? Pericolo Udinese – Calcio d’angolo da sinistra, spizzata di Pereyra e ottimo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-0 MOVIOLA 1? – Match iniziato! 8? Occasione– Pereyra sfonda per vie centrali e avvia l’azione dei bianconeri: pallone che poi arriva a Success, che tenta la conclusione, deviata all’ultimo dalla retroguardia neroverde. 10? Tiro di Lovric – Il centrocampista dei friulani sfrutta la sponda di Success e calcia di prima ma non trova la porta. 13? Pericolo– Calcio d’angolo da sinistra, spizzata di Pereyra e ottimo ...

IFTVofficial : ? BIG DAY OF SERIE A COMING ? Lots of games today: - Atalanta vs Cremonese - Bologna vs Fiorentina - Lecce vs Monz… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT: Bologna 0-0 Fiorentina Lecce 0-1 Monza Sassuolo 1-0 Udinese #SSFootball - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #SerieA Si chiudono i #primitempi: #Sassuolo avanti 1-0 sull'#Udinese con gol di #Frattesi, #Monza… - BandarBolaTop : - ItalianoCalcio : ???? Halftime Scores ???? Sassuolo 1-0 Udinese Lecce 0-1 Monza Bologna 0-0 Fiorentina -