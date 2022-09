Sarri: «Il Verona è il peggior avversario che ci potesse capitare» (Di domenica 11 settembre 2022) Poco prima di Lazio-Verona, ai microfoni di Dazn l’allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri. Ha parlato della partita che si aspetta di vedere e delle energie necessarie a portare a casa il risultato, contro una squadra come il Verona di Cioffi. «Gestire gli avversari è difficile, vediamo se abbiamo fatto il passo avanti che serve, il Verona è il peggior avversario che ci potesse capitare: ci vorranno tante energie, speriamo di averne. Basic al centro? In mezzo al campo abbiamo messo tre giocatori freschi, la sensazione è che ci sia bisogno di dinamismo ed energia, se poi i ritmi ce lo consentiranno abbiamo soluzioni pronte in panchina. Casale? Sta lavorando da due mesi con noi, lascia la sensazione di essere cresciuto. In un momento in cui c’è bisogno ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Poco prima di Lazio-, ai microfoni di Dazn l’allenatore biancoceleste, Maurizio. Ha parlato della partita che si aspetta di vedere e delle energie necessarie a portare a casa il risultato, contro una squadra come ildi Cioffi. «Gestire gli avversari è difficile, vediamo se abbiamo fatto il passo avanti che serve, ilè ilche ci: ci vorranno tante energie, speriamo di averne. Basic al centro? In mezzo al campo abbiamo messo tre giocatori freschi, la sensazione è che ci sia bisogno di dinamismo ed energia, se poi i ritmi ce lo consentiranno abbiamo soluzioni pronte in panchina. Casale? Sta lavorando da due mesi con noi, lascia la sensazione di essere cresciuto. In un momento in cui c’è bisogno ...

laziopress : Lazio-Hellas Verona, Sarri nel pre partita: “Una delle partite peggiori che potesse capitarci” - napolista : Sarri: «Il Verona è il peggior avversario che ci potesse capitare» A Dazn: «Gestire gli avversari è difficile, ved… - LALAZIOMIA : Lazio-Hellas Verona, Sarri nel pre partita: “Una delle partite peggiori che potesse capitarci”… - LazioNews_24 : Parla #Sarri prima di #LazioVerona - mauro_maniccia : RT @francescoiucca: #Sarri sceglie proprio la gara contro il suo ex club per far esordire Nicolò #Casale con la maglia della #Lazio???? ?Copp… -