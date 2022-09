Sampdoria-Milan 1-2 | Giroud e un finale da brividi | il film del match | VIDEO

(Di domenica 11 settembre 2022) Succede di tutto in, partita valida per la 6^ giornata di Serie A. Apre le marcature Junior Messias, poi l'espulsione di Rafael Leao riapre i giochi: la decide Oliviersu rigore

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 20h45 #ForzaMilan ???? - sportface2016 : MOVIOLA - #Kjaer frana su #Sabiri, #Fabbri lascia correre ma tanti dubbi: sembra rigore #SampdoriaMilan - CB_Ignoranza : Giampaolo senza peli sulla lingua ha svelato ai microfoni di Sky il motivo per cui è stato espulso dall'arbitro dur… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | @sampdoria-@acmilan 1-2, le parole di Stefano #Pioli nel post-partita ???? - sportli26181512 : Pagelle Gazzetta: Theo tuttofare, Giroud decisivo per natura. Leao bocciato: Nella vittoria del Milan a Marassi con… -

... battendo di misura ilin casa. DIRETTA/ Fiorentina RFS (risultato finale 1 - 1): Ili ... pareggiando 1 - 1 in casa delladopo due precedenti vittorie consecutive contro Verona e Napoli. ...Commenta per primo La vittoria di Marassi contro laha un sapore agrodolce per ilche sarà costretto a fare meno di Leao nel big match della prossima giornata al Maradona contro il Napoli . Il portoghese, espulso contro i blucerchiati, ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Milan Sampdoria è stata una partita molto interessante, sia dal punto di vista tattico ma anche extra campo visto che l'arbitro Fabbri è finito al centro ...