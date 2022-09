Salvini incontra Meloni e Berlusconi (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader della Lega Matteo Salvini e quello di Forza Italia Silvio Berlusconi si sono incontrati ad Arcore. Salvini si è fermato da Berlusconi a villa san Martino, reduce dall'autodromo di Monza dove ha assistito al Gp di Formula uno e... Leggi su today (Di domenica 11 settembre 2022) Il leader della Lega Matteoe quello di Forza Italia Silviosi sonoti ad Arcore.si è fermato daa villa san Martino, reduce dall'autodromo di Monza dove ha assistito al Gp di Formula uno e...

Angela23763271 : RT @WomanWithPen: @PolScorr @salfasanop @Virginiavivi24 @szampa56 ledeleghe ai Servizi Segreti, incontra di nascosto SS deviati in operazi… - carlo_masera : RT @WomanWithPen: @PolScorr @salfasanop @Virginiavivi24 @szampa56 ledeleghe ai Servizi Segreti, incontra di nascosto SS deviati in operazi… - alexa5313 : RT @WomanWithPen: @PolScorr @salfasanop @Virginiavivi24 @szampa56 ledeleghe ai Servizi Segreti, incontra di nascosto SS deviati in operazi… - Nonloso80754010 : @_Gi_Ci_ @salvini_giacomo @CorriereTorino Quando l'ideologia incontra la realtà, l'uomo resta a piedi... - Silvia_Mio86 : RT @WomanWithPen: @PolScorr @salfasanop @Virginiavivi24 @szampa56 ledeleghe ai Servizi Segreti, incontra di nascosto SS deviati in operazi… -