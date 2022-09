Salernitana, Candreva: 'Non siamo sfavoriti con la Juve. Loro squadra dura, ma siamo pronti' (Di domenica 11 settembre 2022) L'esterno della Salernitana, Antonio Candreva, ha presentato a Dazn la gara contro la Juventus. NON siamo sfavoriti - "Sfavorito in... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) L'esterno della, Antonio, ha presentato a Dazn la gara contro lantus. NON- "Sfavorito in...

ArmandaGelsomin : RT @TelemundoSports: #SerieA ALINEACIONES: XI @juventusfc Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic… - ArmandaGelsomin : RT @tribundergi: #Juventus XI: Perin, Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic, Kean, Vlahovic. #Salernit… - TelemundoSports : #SerieA ALINEACIONES: XI @juventusfc Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kos… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Candreva: 'Sfavorito in partenza non c'è nessuno' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Candreva: 'Sfavorito in partenza non c'è nessuno' -