Russia, il "giornalista combattente" Prilepin elenca gli errori strategici di Mosca in Ucraina. E ricorda al pubblico: «Siete obbligati a sostenere l'esercito» – Il video

Davanti alla riconquista di chilometri e chilometri dell'Ucraina da parte di Kiev, e davanti alla ritirata della Russia da città strategiche dell'Est quali Izym e Kupiansk, Zakhar Prilepin ha parlato degli errori di valutazione di Mosca. Prielpin, già veterano della guerra in Cecenia e autore pluripremiato di libri quali Sankja e Il Monastero, è il copresidente del partito Russia Giusta-Per la verità. Dal 2015 al 2018 ha guidato un battaglione nel Donbass senza mai pentirsi e per questo è stato sanzionato dall'Occidente. In un'intervento su Russia 1 durante la trasmissione di Solovyev, Prilpin ammette: «La situazione in Ucraina, in particolare adesso, ha mostrato che abbiamo alcune difficoltà. Il nostro nemico può mettere in campo risorse illimitate, ...

