Rugby a 7, Coppa del Mondo 2022: titoli per le Fiji tra gli uomini e per l'Australia tra le donne (Di domenica 11 settembre 2022) Si è chiusa a Città del Capo, in Sudafrica, la terza ed ultima giornata della Coppa del Mondo 2022 di Rugby a 7. Nel tabellone maschile trionfo delle Fiji, che superano per 29-12 la Nuova Zelanda, mentre il bronzo va all'Irlanda, che batte l'Australia per 19-14. Nel torneo femminile successo dell'Australia, che nell'ultimo atto piega per 24-22 la Nuova Zelanda, mentre il bronzo va alla Francia, che batte per 29-7 gli Stati Uniti. TORNEO MASCHILE FinalissimaNuova Zelanda 7s 12 – 29 Isole Fiji 7sFinale 3° posto Irlanda 7s 19 – 14 Australia 7sSemifinali Nuova Zelanda 7s 17 – 10 Irlanda 7s Isole Fiji 7s 38 – 14 Australia 7s TORNEO FEMMINILE FinalissimaAustralia 7s 24 – 22 Nuova Zelanda 7sFinale 3° posto Francia 7s 29 – 7 Stati Uniti

