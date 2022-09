Romina Carrisi confessa tutto | ecco cosa è successo

Leggi su leggilo

(Di domenica 11 settembre 2022)fa una confessione inaspettata dopo l’esclusione da Ballando con le stelle 2022. Scopriamo nel dettaglio le sue parole eè accaduto. In queste ore non si fa altro che parlare dell’esclusione dida Ballando con le stelle. Ma non solo, ora la figlia di Albano è tornata al centro dell’attenzione L'articolo proviene da Leggilo.org.