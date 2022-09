"Romanzo Criminale", la storia della banda della Magliana (Di domenica 11 settembre 2022) Romanzo Criminale Cine34 ore 21 Con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi. Regia di Michele Placido. Produzione Italia 2005. Durata: 2 ore e 32 minuti LA TRAMA E' la storia della banda della Magliana. Negli anni 70 alcuni giovani malavitosi romani, il Libanese, il Freddo e il Dandi approfittando dello sbando delle forze di polizia nella capitale (il terrorismo sta quasi monopolizzando gli interventi delle forze dell'ordine) imperversa con aggressioni, furti e rapine. E non disdegnano di prestarsi come braccio violento anche agli attentati politici. PERCHE' VEDERLO perchè Michele Placido si dimostra come regista tra i narratori più robusti e coinvolgenti del cinema italiano. La delinquenza romana è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022)Cine34 ore 21 Con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi. Regia di Michele Placido. Produzione Italia 2005. Durata: 2 ore e 32 minuti LA TRAMA E' la. Negli anni 70 alcuni giovani malavitosi romani, il Libanese, il Freddo e il Dandi approfittando dello sbando delle forze di polizia nella capitale (il terrorismo sta quasi monopolizzando gli interventi delle forze dell'ordine) imperversa con aggressioni, furti e rapine. E non disdegnano di prestarsi come braccio violento anche agli attentati politici. PERCHE' VEDERLO perchè Michele Placido si dimostra come regista tra i narratori più robusti e coinvolgenti del cinema italiano. La delinquenza romana è ...

