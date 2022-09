Roma, automobili divorate dalle fiamme durante la serata: la paura dei residenti (Di domenica 11 settembre 2022) Roma. La stagione degli incendi sembrava passata, ma non avevamo considerato i roghi notturni, purtroppo anch’essi consueti, che fanno risvegliare i cittadini con l’amaro in bocca – per usare un eufemismo. fiamme distruggono 4 auto Proprio nella serata di ieri, sabato 10 settembre, infatti, un rogo improvviso ha colpito il quartiere La Cinquina, a Nord-Est di Roma, rovinando così il fine settimana ad almeno 4 residenti che avevano parcheggiato nei pressi la loro auto. Un rogo che si pensa possa essere doloro – ma la conferma deve ancora arrivare – e che ha coinvolto ben 4 vetture, due delle quali andate completamente distrutte dalle fiamme. L’incendio improvviso e le vetture coinvolte Il fatto è accaduto precisamente in via Emilio Teza, alle 11.00 della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022). La stagione degli incendi sembrava passata, ma non avevamo considerato i roghi notturni, purtroppo anch’essi consueti, che fanno risvegliare i cittadini con l’amaro in bocca – per usare un eufemismo.distruggono 4 auto Proprio nelladi ieri, sabato 10 settembre, infatti, un rogo improvviso ha colpito il quartiere La Cinquina, a Nord-Est di, rovinando così il fine settimana ad almeno 4che avevano parcheggiato nei pressi la loro auto. Un rogo che si pensa possa essere doloro – ma la conferma deve ancora arrivare – e che ha coinvolto ben 4 vetture, due delle quali andate completamente distrutte. L’incendio improvviso e le vetture coinvolte Il fatto è accaduto precisamente in via Emilio Teza, alle 11.00 della ...

