Rivoluzione nel vocabolario Treccani: tra i neologismi "terrapiattismo" e "transfobia" (Di domenica 11 settembre 2022) Venerdì 16 settembre alla 23ma edizione di Pordenonelegge verrà presentata una importante quanto attesa anteprima: quella della nuova edizione del vocabolario Treccani, composto da tre volumi: Dizionario dell'italiano Treccani, Storia dell'italiano per immagini e Dizionario storico-etimologico. Realizzato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, sarà presentato alla Festa del Libro dai direttori dell'opera, Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, alle 11.30 al Capitol e successivamente se ne parlerà alla quinta edizione di #leparolevalgono, Festival Treccani della lingua italiana, organizzato dalla Fondazione Treccani Cultura a Lecco il 7, 8 e 9 ottobre 2022. Molte le novità del nuovo Treccani, alcune innovative e addirittura rivoluzionarie rispetto alle ...

