Rita De Crescenzo all’attacco: “Sonia Bruganelli? Ringrazi Bonolis se compra le pellicce” (Di domenica 11 settembre 2022) Altro capitolo della sfida a distanza tra Sonia Bruganelli e Rita De Crescenzo, popolarissima su TikTok: il nuovo attacco Che tra Sonia Bruganelli e Rita De Crescenzo non scorresse buon sangue era cosa nota da tempo. Stavolta la star di TikTok è andata giù pesante contro la moglie di Paolo Bonolis, finita sotto attacco della musicista napoletana, che ha confessato ancora una volta di non apprezzare le esuberanze della opinionista del GF Vip. “Grande Sonia, grande artista, devi Ringraziare Paolo Bonolis però, perché tu non sei nessuno, mentre Paolo è un grande maestro televisivo. Tu devi Ringraziare Bim Bum Bam se oggi ti metti la pelliccia e gli stivali costosissimi”. ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 settembre 2022) Altro capitolo della sfida a distanza traDe, popolarissima su TikTok: il nuovo attacco Che traDenon scorresse buon sangue era cosa nota da tempo. Stavolta la star di TikTok è andata giù pesante contro la moglie di Paolo, finita sotto attacco della musicista napoletana, che ha confessato ancora una volta di non apprezzare le esuberanze della opinionista del GF Vip. “Grande, grande artista, deviare Paoloperò, perché tu non sei nessuno, mentre Paolo è un grande maestro televisivo. Tu deviare Bim Bum Bam se oggi ti metti la pelliccia e gli stivali costosissimi”. ...

