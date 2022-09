Ristoranti | aumentano gli italiani che portano a casa gli avanzi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 11 settembre 2022) Roma, 11 set – Neiglicheglisono in netto aumento, secondo i dati riportati da Agenzia Nova. Eticamente, una buona notizia. Economicamente, un enorme campanello d’allarme. Neiglichiedono di portare agliNeinostrani sempre più cittadini, quindi, chiedono di portare agli: circa il 39%, secondo gli ultimi dati, dunque quattro persone su dieci. Il dato viene da un’indagine Coldiretti/Ixe, che mette in evidenza una questione fondamentale, quella della crisi economica e dei rincari mostruosi degli ultimi tempi, entrambi fattori in grado di mutare le abitudini dei ...