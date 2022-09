Rinviata Rangers-Napoli: si giocherà il 14 settembre (Di domenica 11 settembre 2022) È stata Rinviata al 14 settembre la sfida di Champions League tra Rangers e Napoli. Lo ha comunicato l’UEFA. “La UEFA ha annunciato oggi che la sfida di UEFA Champions League tra Rangers FC e SSC Napoli, originariamente giocata martedì 13 settembre, è stata riprogrammata per mercoledì 14 settembre alle 21:00 CET. Ciò è dovuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 11 settembre 2022) È stataal 14la sfida di Champions League tra. Lo ha comunicato l’UEFA. “La UEFA ha annunciato oggi che la sfida di UEFA Champions League traFC e SSC, originariamente giocata martedì 13, è stata riprogrammata per mercoledì 14alle 21:00 CET. Ciò è dovuto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

