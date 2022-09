Rientro a scuola domani in sei regioni, si ricomincia senza mascherine e Dad. Novità positivi: l’isolamento ridotto a 5 giorni. Le nuove regole Covid (Di domenica 11 settembre 2022) domani 12 settembre le lezioni ripartono in sei regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e nella provincia autonoma di Trento. Martedì sarà il turno degli studenti della Campania, il 14 sarà la volta di Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, il 15 Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Infine il 19 per gli studenti valdostani e siciliani. Sono invece già in aula dal 5 settembre gli studenti della pronvincia autonoma di Bolzano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022)12 settembre le lezioni ripartono in seiAbruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia Piemonte, Veneto, Lombardia e nella provincia autonoma di Trento. Martedì sarà il turno degli studenti della Campania, il 14 sarà la volta di Liguria, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria, il 15 Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Infine il 19 per gli studenti valdostani e siciliani. Sono invece già in aula dal 5 settembre gli studenti della pronvincia autonoma di Bolzano. L'articolo .

