Ricordi Giorgio Marchesi (Pietro) di ”Braccialetti rossi”? Ecco com’è oggi (Foto) (Di domenica 11 settembre 2022) Giorgio Marchesi è diventato noto al pubblico del piccolo schermo (soprattutto) per aver preso parte alla fiction ‘‘Braccialetti rossi” andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1. Marchesi in questi anni ha lavorato anche in radio, nei programmi: ”Elvis” e ”Rasputin”. La domanda che però molti italiani si saranno posti negli ultimi anni, è la seguente: ”com’è diventato il Dottor Pietro Baratti di Braccialetti rossi”? Scopriamolo insieme. Giorgio Marchesi com’è diventato il protagonista di ”Braccialetti rossi”? (Foto) Giorgio Marchesi l’attore della fiction ”Braccialetti ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 11 settembre 2022)è diventato noto al pubblico del piccolo schermo (soprattutto) per aver preso parte alla fiction ‘‘” andata in onda dal 2014 al 2016 su Rai 1.in questi anni ha lavorato anche in radio, nei programmi: ”Elvis” e ”Rasputin”. La domanda che però molti italiani si saranno posti negli ultimi anni, è la seguente: ”diventato il DottorBaratti di”? Scopriamolo insieme.diventato il protagonista di ””? (l’attore della fiction ”...

Vincenz87173226 : @Phastidio Qualcuno ricordi a questo guitto che SAR Giorgio VI non lascio mai Londra durante la guerra. Solo per ri… - MEcosocialista : @LaVale2987 Ma non voleva cambiare nome in Giorgio? Avrà cambiato idea ma si ricordi quello che disse sua nonna su quel nome... ???????? - eugenioosss : RT @ba_ma1973: Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare. Quelli belli non li puoi catturare e quelli brutti non li puoi uccidere… - ArmandaGelsomin : RT @ba_ma1973: Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare. Quelli belli non li puoi catturare e quelli brutti non li puoi uccidere… - arica72 : RT @ba_ma1973: Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare. Quelli belli non li puoi catturare e quelli brutti non li puoi uccidere… -