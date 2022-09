Recessione, cresce l’allerta: dal gas alla luce, il preoccupante scenario (Di domenica 11 settembre 2022) La situazione geopolitica non è affatto semplice. Dalla situazione del gas fino ad arrivare alla siccità, gli elementi allarmano. Molti, a tal proposito, parlano di una possibile Recessione. La situazione. Il momento storico mondiale non è affatto facile. Ci sono delle super potenze che, però, si stanno mostrando in netta difficoltà. Tanti piccoli elementi che ha portato ad annunciare una possibile Recessione. scenario davvero allarmante pensando agli ultimi due anni e alle tantissime difficoltà. Adobe StockUno dei primi campanelli di allarme in questo senso arriva dalla Cina, esattamente da Pechino. La città cinese, infatti, ha segnato dei numeri davvero negativi sul profilo dell’economia. Altri dati segnalano una ... Leggi su chenews (Di domenica 11 settembre 2022) La situazione geopolitica non è affatto semplice. Dsituazione del gas fino ad arrivaresiccità, gli elementirmano. Molti, a tal proposito, parlano di una possibile. La situazione. Il momento storico mondiale non è affatto facile. Ci sono delle super potenze che, però, si stanno mostrando in netta difficoltà. Tanti piccoli elementi che ha portato ad annunciare una possibiledavverormante pensando agli ultimi due anni e alle tantissime difficoltà. Adobe StockUno dei primi campanelli dirme in questo senso arriva dCina, esattamente da Pechino. La città cinese, infatti, ha segnato dei numeri davvero negativi sul profilo dell’economia. Altri dati segnalano una ...

LiaQuartapelle : Da giorni Salvini dice che le sanzioni colpiscono più l’Europa che la Russia. Una vera falsità: in ???? l’inflazione… - Zak9610 : @ultimora_pol Ma perche ripetono in continuazione che siamo in recessione,mentre il PIl cresce? - BiagioLEVRINI : RT @LiaQuartapelle: Da giorni Salvini dice che le sanzioni colpiscono più l’Europa che la Russia. Una vera falsità: in ???? l’inflazione è 3… - romi_andrio : RT @RSInews: Eurogruppo: 'Cresce il rischio di recessione' - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni: solo 'con un pacchetto e… - RSInews : Eurogruppo: 'Cresce il rischio di recessione' - Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni: solo 'con un… -