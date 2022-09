Razionamento energia elettrica dalle 8 alle 19, ecco il piano Ue: come funzionerà (Di domenica 11 settembre 2022) Dunque, ecco le novità per il momento sulla questione che più fra tutte sta generando una certa apprensione tra gli italiani: il Razionamento del gas sarà volontario. Quello della luce obbligatorio. Un paradosso bello e buono, figlio della crisi energetica di queste ultime settimane che sembra diventata, però, inequivocabile. La guerra dell’energia: arrivano i razionamenti Nel terzo punto delle conclusioni del vertice di ieri dei ministri, viene chiesto alla Commissione di preparare un piano di riduzione dei consumi elettrici in vista di quella che sarà una stretta sulla crisi. Ebbene, si tratta comunque di un piano già preparato da tempo da parte di Bruxelles, messo ora nero su bianco in una bozza di regolamento che Il Messaggero ha potuto leggere e renderci disponibile. La bozza da Bruxelles sul ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 settembre 2022) Dunque,le novità per il momento sulla questione che più fra tutte sta generando una certa apprensione tra gli italiani: ildel gas sarà volontario. Quello della luce obbligatorio. Un paradosso bello e buono, figlio della crisi energetica di queste ultime settimane che sembra diventata, però, inequivocabile. La guerra dell’: arrivano i razionamenti Nel terzo punto delle conclusioni del vertice di ieri dei ministri, viene chiesto alla Commissione di preparare undi riduzione dei consumi elettrici in vista di quella che sarà una stretta sulla crisi. Ebbene, si tratta comunque di ungià preparato da tempo da parte di Bruxelles, messo ora nero su bianco in una bozza di regolamento che Il Messaggero ha potuto leggere e renderci disponibile. La bozza da Bruxelles sul ...

