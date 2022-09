Rangers-Napoli rinviata | cambia la data della partita di Champions League

(Di domenica 11 settembre 2022) Ilè reduce dalla vittoria in campionato contro lo Spezia, la garasesta giornata si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie al gol di Raspadori a tempo quasi scaduto. L’inizio di stagione per la squadra di Luciano Spalletti è stato entusiasmante, gli azzurri sono in grado di togliersi soddisfazioni anche in. La garaprima giornata contro il Liverpool ha registrato il dominiosquadra di Spalletti contro un avversario fortissimo. Nel frattempo laditrain programma martedì è stata ufficialmente. Il motivo? La morteregina Elisabetta ha portato ad un periodo di lutto di 10 giorni ed è stata ...

Cambia la data diGlasgow -, match valido per la seconda giornata del gruppo A di Champions League . La partita, programmata per martedì 13 settembre alle 21, si giocherà il giorno dopo - mercoledì 14 - ...GLASGOW (Regno Unito) - Inon sono scesi in campo ieri nel match di Premiership ad Aberdeen: il campionato scozzese, ... dela Glasgow , un'eventualità appena confermata ufficialmente ...Rangers-Napoli, inizialmente prevista martedì 13 settembre alle 21, dovrebbe giocarsi mercoledì 14 settembre, con orario ancora da definire: non c'è ancora l'ufficialità ma l'Uefa sta ragionando su qu ...E' stata posticipata a mercoledì la gara di Champions tra Rangers e Napoli partita valida per il secondo turno del girone A.