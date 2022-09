Rangers-Napoli rinviata a mercoledì 14 settembre

(Di domenica 11 settembre 2022) , trasferta vietata, la Società provvederà al rimborso dei biglietti acquistati La S.S.C., tramite il suo sito ufficiale, comunica che, in seguito alle disposizione della Uefa appena comunicata, la gara di Champions League Glasgowprevista per martedì 13alle ore 21:00 è stata posticipata a14alle ore 21:00 CET. Lo slittamento dell'incontro è dovuto alle limitazioni del dipartimento di polizia inglese e all'organizzazione degli eventi in corso per il lutto nazionale in seguito alla morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Si informa che anche il match di Uefa Youth League tra i due club sarà posticipato quindi a14alle ore 15:00 CET. La Uefa comunica inoltre che la ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - ILOVEPACALCIO : Champions League, UFFICIALE: Rangers-Napoli rinviata, ecco la nuova data - Ilovepalermocalcio - Lucavad72 : RT @sscnapoli: ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz -

Si sarebbe dovuta giocare martedì in Scozia, a, la sfida valevole per il secondo turno (girone A) di Champions League tra il, straripante alla prima con il Liverpool, e iGlasgow. Ma in segno di lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta, la cui salma proprio martedì sarà trasferita dal castello di ..., valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow, è stata posticipata di 24 ore per ...La gara di Champions tra Rangers e Napoli si giocherà il 14 e non il 13 a causa dei funerali della Regina Elisabetta II ...Rangers-Napoli, valida per la 2/a giornata del Girone A della Champions League, che era in programma martedì alle ore 21 sul terreno dell'Ibrox Stadium di Glasgow, è ...