Rally Grecia, Thierry Neuville guida la tripletta Hyundai, rimandata la festa per il titolo di Kalle Rovanpera (Di domenica 11 settembre 2022) Thierry Neuville ha vinto il Rally della Grecia, 10mo impegno del Mondiale 2022. Hyundai festeggia una clamorosa tripletta con belga che non ha avuto problemi a concludere davanti ai compagni di squadra. Prima gioia dell’anno per il #11 del gruppo davanti all’estone Ott Tanak ed allo spagnolo Dani Sordo, rispettivamente in seconda ed in terza piazza a +15 secondi ed a +1.49.7. rimandata, invece, la festa per il titolo del finnico Kalle Rovanpera (Toyota), in difficoltà nella giornata di ieri. I 16.90 km della ‘Eleftherochori 1’ hanno inaugurato le danze dell’ultimo girono d’azione in quel di Lamia, segmento che ha visto Hyundai ancora al vertice con Tanak davanti a ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)ha vinto ildella, 10mo impegno del Mondiale 2022.festeggia una clamorosacon belga che non ha avuto problemi a concludere davanti ai compagni di squadra. Prima gioia dell’anno per il #11 del gruppo davanti all’estone Ott Tanak ed allo spagnolo Dani Sordo, rispettivamente in seconda ed in terza piazza a +15 secondi ed a +1.49.7., invece, laper ildel finnico(Toyota), in difficoltà nella giornata di ieri. I 16.90 km della ‘Eleftherochori 1’ hanno inaugurato le danze dell’ultimo girono d’azione in quel di Lamia, segmento che ha vistoancora al vertice con Tanak davanti a ...

