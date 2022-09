(Di domenica 11 settembre 2022) Bergamo senza confini. Da Verdellino alla famosa cià (città ndr) giapponese diper nutrire ildi diventare in futuro un diplomatico internazionale in Asia. Unamolto difficile da intraprendere ma non impossibile. E ciò dimostra ancora di più quanto sia stata coraggiosa la decisione di Giuseppe Mazzara, giovane di 26di Verdellino, di frequentare dallo scorso maggio nel Paese del Sol Levante il master in Relazioni internazionali tenuto dalla prestigiosa e storica università giapponese Ritsumeikan.

L'Eco di Bergamo

Qui Kyoto, a 26 anni con il sogno della carriera diplomatica. «Tanti sacrifici, anche famigliari»