"Quel posto nel tempo", alla scoperta del film diretto da Alessio Nuzzo

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer del 21 settembre uscirà la pellicola con Leo Gullotta, Giovanna Rei e Beatrice Arnera Il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, uscirà al cinema il film "Quel posto nel tempo", diretto da Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Leo Gullotta affiancato da Giovanna Rei che fa il suo debutto da co-produttrice, Beatrice Arnera, Erasmo Gensini, Tina Femiano, con la partecipazione di Gigi Savoia e con l'attore americano Tomas Arana. Il film, scritto dallo stesso Nuzzo con Eitan Pitigliani, è prodotto da Eduardo e Giuseppe Angeloni per An.tra.cine., in associazione con Ferone Pietro & C., con il supporto della Regione Campania e film

