Quando è morto mio padre | Ilary | la rivelazione velenosissima di Totti

Francesco Totti nella lunga intervista al Corriere in cui racconta come sono andate le cose tra lui e Ilary Blasi, svela un retroscena drammatico sulla vita di coppia con la moglie. Un episodio legato alla morte del padre, scomparso recentemente a causa del Covid. Totti parla della solitudine in cui ha vissuto mentre doveva fare i conti con un dolore così grande, come la perdita di un genitore. E così al Corriere rivela: "Il 12 ottobre 2021 è morto mio padre. È morto papà mio. Di Covid. E io l'ho visto l'ultima volta il 26 agosto. Sapevo che stava male, e non potevo fargli visita. Papà mio per me c'era sempre, non perdeva una trasferta. A me non faceva mai un complimento, ma con gli altri era fierissimo: Francesco è il numero uno, diceva. Poi ho preso il Covid pure io, ...

