Prove Invalsi: le ragazze sono più brave in italiano e inglese, ai licei gli esiti migliori. I sette fattori che incidono sui risultati (Di domenica 11 settembre 2022) Le ragazze sono più brave rispetto ai ragazzi in italiano e inglese, meno in matematica. I risultati migliori nei licei classici, scientifici e linguistici. Questo il quadro tracciato da Invalsi riguardo le Prove che i ragazzi hanno svolto nell'anno scolastico 2021/22. Ma quali sono i fattori che incidono sui risultati ottenuti dagli studenti delle scuole superiori?

