"Prima o poi la verità uscirà fuori": l'amica di Ilary risponde a Totti, parole di fuoco (Di domenica 11 settembre 2022) "Non ho nulla da nascondere. Dico solo che la verità Prima o poi uscirà fuori": Alessia Solidani, parrucchiera e amica di Ilary Blasi, risponde così alle parole di Francesco Totti. Che, in un'intervista al Corriere della Sera, l'aveva accusata di aver fatto da tramite tra l'ex letterina e l'uomo misterioso per cui Ilary avrebbe perso la testa. "Io non ho fatto nulla", ha detto lei al Messaggero. "Non provo nessun imbarazzo. Li conosco entrambi da 20 anni e provo grande affetto - ha proseguito la Solidani -. Dico solo che mi dispiace e basta. Sono momenti difficili per tutti e due". Quando il giornalista le ha chiesto se avesse sentito Ilary dopo la diffusione dell'intervista di ...

