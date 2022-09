Price cap europeo, Cingolani fiducioso: «La strada è avviata. L’Italia chiede un tetto su tutto il gas, non solo russo» (Di domenica 11 settembre 2022) Il vertice straordinario tra i ministri dell’Energia europei di venerdì scorso, tanto atteso perché considerato decisivo per il via libera al discusso Price cap comunitario sul gas russo e non solo, si è concluso con un nulla di fatto sul tema del tetto ai prezzi. solo 15 Paesi su 27, tra cui L’Italia, si sono schierati apertamente per un limite generalizzato al costo del gas. Cinque si sono dichiarati contrari, Germania e Ungheria in prima fila, o neutrali. Gli altri hanno assunto una serie di posizioni intermedie, che comunque hanno portato all’ennesimo slittamento di un accordo comune, la cui responsabilità è ora affidata alla Commissione. Ma il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani non è d’accordo con chi interpreta la mossa come un fallimento ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Il vertice straordinario tra i ministri dell’Energia europei di venerdì scorso, tanto atteso perché considerato decisivo per il via libera al discussocap comunitario sul gase non, si è concluso con un nulla di fatto sul tema delai prezzi.15 Paesi su 27, tra cui, si sono schierati apertamente per un limite generalizzato al costo del gas. Cinque si sono dichiarati contrari, Germania e Ungheria in prima fila, o neutrali. Gli altri hanno assunto una serie di posizioni intermedie, che comunque hanno portato all’ennesimo slittamento di un accordo comune, la cui responsabilità è ora affidata alla Commissione. Ma il ministro della Transizione ecologica Robertonon è d’accordo con chi interpreta la mossa come un fallimento ...

