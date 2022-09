Premi | “Mediterraneo” di Bonvicini e Nicolosi vince MARetica

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 settembre 2022) “” di Caterinae Valerio(Einaudi), ilo che ogni anno anno si tiene a settembre sull’isola di Procida e che va all’opera che meglio “ripensa all’uomo partendo dal mare”. Finalisti di questa edizione anche Nicola Crocetti, per la traduzione in italiano di Odissea di Nikos Kazantzakis e Jovanotti per l’idea dei “Jova Beach Party”. “Mediterraeo” e’ un libro che racconta, con parole e immagini, le storie di chi, come l’autrice e il fotoreporter, ha deciso di salire a bordo delle navi umanitarie per partecipare ai salvataggi di migranti. La giuria delo con Alessandro Baricco per il quinto anno presidente insieme alle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, allo storico Claudio Fogu e al ...