Prelievi al bancomat, pessima notizia gli italiani: ecco di cosa si tratta (Di domenica 11 settembre 2022) bancomat la Spa partecipata da 120 gruppi bancari che emettono le carte con cui effettuiamo i Prelievi all'Atm ha di recente fatto una proposta. Come ricostruisce "Investire Oggi" è stata avanzata la richiesta di un cambiamento del sistema delle commissioni per il Prelievi bancomat. Un'iniziativa che ora è al vaglio dell'Antitrust: in caso di accoglienza un prelievo potrebbe anche costare fino a 1,50 euro ad operazione. La decisione è rimandata ad ottobre. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l'articolo —> Pensione, quando scatta la sospensione: segnatevi questa data "Ad ottobre se la proposta di bancomat Spa fosse accolta ogni banca potrà decidere in maniera autonoma che cifra addebitare per ogni prelievo di denaro contante. L'utente, poi, saprà il costo solo al momento del prelievo.

