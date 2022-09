Pradé: «Siamo incazzati. Tre minuti di Var per il fuorigioco di Arnautovic sono allucinanti» (Di domenica 11 settembre 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha contestato l’arbitraggio della partita col Bologna (persa 2-1) in un’intervista a Dazn. Le sue sono state parole dure nei confronti della direzione di gara. Il nodo è il lungo tempo di attesa al Var per il fuorigioco di Arnautovic. “sono uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose. Siamo avvelenati, anzi: Siamo incazzati. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tre minuti di Var per il fuorigioco di Arnautovic? Non va bene, è allucinante. Chiediamo delle spiegazioni ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha contestato l’arbitraggio della partita col Bologna (persa 2-1) in un’intervista a Dazn. Le suestate parole dure nei confronti della direzione di gara. Il nodo è il lungo tempo di attesa al Var per ildi. “uno che parla pochissimo e, quando mi si vede, è perché devo dire delle cose.avvelenati, anzi:. Metti che la squadra ha perso umiltà e non è brillante, metti che oggi abbiamo commesso degli errori, ma perdere per una situazione del genere non va bene. Il tocco di Kasius su Dodò è netto. Hanno fatto tredi Var per ildi? Non va bene, è allucinante. Chiediamo delle spiegazioni ...

'Siamo avvelenati'. Bufera VAR: sta succedendo di tutto Siamo avvelenati, anzi il termine giusto è incazzati: perdere per una situazione così non va bene. Si vede benissimo il gomito sulla nuca del difensore. Non abbiamo capito nulla sul regolamento. È ... Fiorentina, Pradé: 'I fischi a Commisso mi hanno fatto male' Stamattina ne abbiamo parlato col mister, siamo convinti che si debba sbloccare. Cabral si allena alla grande, manca anche a lui la scintilla, sapevamo che aveva necessità di un adattamento di sei ... avvelenati, anzi il termine giusto è incazzati: perdere per una situazione così non va bene. Si vede benissimo il gomito sulla nuca del difensore. Non abbiamo capito nulla sul regolamento. È ...Stamattina ne abbiamo parlato col mister,convinti che si debba sbloccare. Cabral si allena alla grande, manca anche a lui la scintilla, sapevamo che aveva necessità di un adattamento di sei ...