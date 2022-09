Pozzecco come Rocky, Spissu leggendario. Social impazziti (Di domenica 11 settembre 2022) La stupenda vittoria dell'Italia sulla Serbia negli ottavi dell'Europeo di basket ha scatenato gli appassionati sui Social. Ecco i meme più ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 11 settembre 2022) La stupenda vittoria dell'Italia sulla Serbia negli ottavi dell'Europeo di basket ha scatenato gli appassionati sui. Ecco i meme più ...

TZigiotti : Mi dispiace dirlo ma nel calcio non avete uno come Gianmarco Pozzecco ?? - LuigiMazzilli4 : Possiamo discutere quanto vogliamo se Pozzecco sia mentalmente idoneo o meno a gestire emozioni così forti. Ho dei… - lucvm22 : Pozzecco che ruba un abbraccio a Giannis come un ladro e direi che le prove che quello che sta succedendo sono una… - Ciro10inter : Lo voglio come allenatore all’Inter #pozzecco - bergonzi89 : RT @Batman91307601: Solo #pozzecco può prendere 2 tecnici e farsi sbattere fuori. E solo lui può scatenare questo. Matto come un cavallo, m… -