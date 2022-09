Potter al Chelsea inguaia... Gilmour: era andato al Brighton su precisa richiesta del tecnico (Di domenica 11 settembre 2022) Billy Gilmour, centrocampista scozzese in prestito dal Chelsea al Brighton, si trova in una situazione paradossale: ha accettato il trasferimento... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Billy, centrocampista scozzese in prestito dalal, si trova in una situazione paradossale: ha accettato il trasferimento...

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - zazoomblog : Brighton Potter vuole Caicedo al Chelsea: aumento di ingaggio per tenerlo - #Brighton #Potter #vuole #Caicedo - sportli26181512 : Brighton, Potter vuole Caicedo al Chelsea: aumento di ingaggio per tenerlo: Secondo la stampa inglese, il Brighton… -