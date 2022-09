Polito: il Napoli di De Laurentiis come la Silicon Valley, ha innovato con meno soldi (Di domenica 11 settembre 2022) Sul Corriere del Mezzogiorno Antonio Polito firma un elogio imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis e della sua campagna acquisti tanto criticata quest’estate dai tifosi del Napoli. Ricorda che il Napoli ha lasciato andare le «vecchie glorie». Spesso molto costosi, appagati, non più così incoscienti e arditi da tentare di andare oltre i limiti del conosciuto, che avevano quasi introiettato dentro di sé, accentandoli, i limiti storici della squadra e dell’ambiente, e che forse non credevano più di poterli davvero superare. Al loro posto giovani semisconosciuti al grande pubblico, che costano molto meno, scelti tra l’altro bene perché si stanno rivelando bravissimi (e qui il merito va al management che l’imprenditore si è scelto). Ma, soprattutto, ragazzi in grado di andare oltre “lo stato dell’arte”, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 settembre 2022) Sul Corriere del Mezzogiorno Antoniofirma un elogio imprenditoriale di Aurelio Dee della sua campagna acquisti tanto criticata quest’estate dai tifosi del. Ricorda che ilha lasciato andare le «vecchie glorie». Spesso molto costosi, appagati, non più così incoscienti e arditi da tentare di andare oltre i limiti del conosciuto, che avevano quasi introiettato dentro di sé, accentandoli, i limiti storici della squadra e dell’ambiente, e che forse non credevano più di poterli davvero superare. Al loro posto giovani semisconosciuti al grande pubblico, che costano molto, scelti tra l’altro bene perché si stanno rivelando bravissimi (e qui il merito va al management che l’imprenditore si è scelto). Ma, soprattutto, ragazzi in grado di andare oltre “lo stato dell’arte”, ...

