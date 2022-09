Poliomielite, allarme a New York: dichiarato lo stato d'emergenza (Di domenica 11 settembre 2022) È emergenza Poliomielite nello stato di New York. Il virus è stato rilevato in un campione di acque reflue della contea di Nassau. E si è sviluppato anche piuttosto velocemente. Ad agosto, per esempio, i funzionari di New York City hanno affermato di aver identificato la Poliomielite nelle acque reflue della città. Venerdì, funzionari sanitari hanno annunciato d'aver identificato il virus in 57 campioni raccolti dalle acque di scolo inquinate in diverse contee della parte meridionale tra maggio e agosto. La maggior parte dei campioni è stata raccolta nella contea di Rockland e 50 di questi erano geneticamente collegati al caso di un residente di Rockland, il primo accertato. Tredici dei campioni di acque reflue sono poi stati raccolti nella contea di Orange, sei ... Leggi su iltempo (Di domenica 11 settembre 2022) Ènellodi New. Il virus èrilevato in un campione di acque reflue della contea di Nassau. E si è sviluppato anche piuttosto velocemente. Ad agosto, per esempio, i funzionari di NewCity hanno affermato di aver identificato lanelle acque reflue della città. Venerdì, funzionari sanitari hanno annunciato d'aver identificato il virus in 57 campioni raccolti dalle acque di scolo inquinate in diverse contee della parte meridionale tra maggio e agosto. La maggior parte dei campioni è stata raccolta nella contea di Rockland e 50 di questi erano geneticamente collegati al caso di un residente di Rockland, il primo accertato. Tredici dei campioni di acque reflue sono poi stati raccolti nella contea di Orange, sei ...

