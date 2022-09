Pneumatici di F 1 - Mario Isola Pirelli | Obiettivi raggiunti | per il 2023 solo piccole modifiche

Leggi su quattroruote

(Di domenica 11 settembre 2022) Con il Gran Premio d'Italia si chiude il ciclo europeo di gare del Mondiale 2022: per le ultime battute, essendo saltata la gara in Russia, il Circus si sposterà in Asia (a Singapore e Suzuka), poi nelle Americhe (Austin, Messico e Brasile), prima del gran finale di Abu Dhabi. L'occasione era dunque ideale per stilare un primo bilancio della stagione dal punto di vista della, fornitrice unica deiper la F.1, con, direttore del motorsport dell'azienda. Quest'anno la Formula 1 vi ha presentato diverse sfide:di misura completamente diversa, monoposto del tutto inedite sotto il profilo aerodinamico. Le incognite non mancavano: come sono andate le cose, fino a questo punto della stagione?Le incognite c'erano: macchine nuove, uno studio sul pacchetto aerodinamico ...